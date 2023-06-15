В Донецкой области задержали агента ФСБ: "наводил" российские С-300 на передовые позиции ВСУ

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного российского агента во время контрдиверсионных мер в Донецкой области. Злоумышленник передавал в ФСБ локацию боевых позиций и маршруты перемещения передовых подразделений Сил обороны в районе Бахмута.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, злоумышленником оказался житель Константиновки Донецкой области. В конце мая 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник ФСБ через запрещенную соцсеть "Одноклассники".

По указанию российской спецслужбы их агент лично обходил местность и фиксировал места базирования или движения сил обороны вблизи линии столкновения.

Собранные сведения отправлял в ФСБ под вымышленным именем через мессенджер "Телеграмм".

"Больше всего врага интересовали направления движения иностранной военной техники ВСУ, которая задействована в контрнаступательных операциях украинских войск. Развединформация потребовалась захватчикам для осуществления массированных ударов по российским зенитно-ракетным комплексам С-300 по районам сосредоточения подразделений Вооруженных Сил Украины", - отмечают в СБУ.

Правоохранители задержали злоумышленника во время выполнения им вражеского задания.

У задержанного изъят мобильный телефон с подготовленными к "отправке" файлами электронных карт, где он обозначил координаты подразделений ВСУ.

"На основании собранной доказательной базы следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - подчеркнули. в СБУ.

Ранее контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника разветвленной агентурной сети ФСБ в Донецкой области. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны в районах Бахмута, Авдеевки и Торецкая.