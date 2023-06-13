На Днепропетровщине задержан агент ФСБ с псевдонимом "Геральт": шпионил за подготовкой ВСУ к контрнаступлению

Служба безопасности задержала еще одного российского агента в результате контрдиверсионных мер в Днепропетровской области. По указанию ФСБ он собирал разведданные о местах дислокации Сил обороны в районах Днепра, Каменского и Новомосковска.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что основной задачей злоумышленника было получение информации о военных полигонах и тренировочных центрах, где осуществляют подготовку подразделения ВСУ.

"Прежде всего, он пытался установить ориентировочное количество личного состава и военной техники украинских войск, которые готовятся к возможному перебросу на фронт. За каждую выполненную задачу предатель получал от своего "куратора" из ФСБ денежное "вознаграждение", которое поступало на банковскую карточку фигуранта", - отмечают правоохранители.

Как установило следствие, вражеским приспешником оказался 42-летний местный житель, два месяца назад дистанционно завербованный спецслужбой РФ и получивший оперативный псевдоним "Геральт".

"В поле зрения агрессора он попал из-за своих неоднократных антиукраинских комментариев в одном из прокремлевских Телеграмм-каналов. Для выполнения задач ФСБ предатель самостоятельно выходил на местность и скрыто наблюдал за местами базирования Сил обороны. В целях конспирации российский агент создал несколько анонимных аккаунтов в "Телеграмме" ", по которым передавал разведданные агрессору", - отметили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон и компьютер с поличным.

"Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он под стражей. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - отметили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила еще одного агента ФСБ во время контрдиверсионных мер в Днепропетровской области. Им оказался житель города Первотравенск, который за деньги собирал для российских оккупантов разведданные виды и количество самолетов боевой авиации ВСУ, а также места их базирования и направления вылетов.