АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Преступность
Дата публикации

В Кривом Роге задержали агента ФСБ

В Кривом Роге задержали агента ФСБ
Передавала информацию о расположении и перемещении ВСУ - в Кривом Роге разоблачена вражеская информаторка

Пророссийски настроенная жительница Кривого Рога систематически собирала и посылала врагу данные о расположении и перемещении военнослужащих ВСУ на территории города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате спецоперации  на Днепропетровщине правоохранители разоблачили информатору ФСБ.

Женщина собирала для окупантов разведданные о местах базирования и маршрутах перемещения Сил обороны в Кривом Роге. Также она фиксировала последствия российских воздушных ударов по городу. Полученную информацию передавала врагу через "Телеграмм".

Захватчики использовали данные для корректировки повторных и подготовки новых воздушных атак на Кривой Рог.

Фото 2 — В Кривом Роге задержали агента ФСБ

"По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая в начале полномасштабного вторжения РФ поддержала агрессора и неоднократно высказывалась об этом среди окружающих. Таким образом она попала в поле зрения ФСБ, которая впоследствии дистанционно привлекла ее к негласному сотрудничеству против Украины", - отметили в пресс-службе. СБУ.

Для выполнения вражеских задач женщина самостоятельно объезжала улицы города и осуществляла скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов.

"Сейчас следователи СБУ сообщили ей о подозрении. Злоумышленница находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Ей грозит до 12 лет тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.

Ранее контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника разветвленной агентурной сети ФСБ в Донецкой области. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны в районах Бахмута, Авдеевки и Торецкая.

Автор:
Светлана Манько