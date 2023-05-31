В Кривом Роге задержали агента ФСБ

Пророссийски настроенная жительница Кривого Рога систематически собирала и посылала врагу данные о расположении и перемещении военнослужащих ВСУ на территории города.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в результате спецоперации на Днепропетровщине правоохранители разоблачили информатору ФСБ.

Женщина собирала для окупантов разведданные о местах базирования и маршрутах перемещения Сил обороны в Кривом Роге. Также она фиксировала последствия российских воздушных ударов по городу. Полученную информацию передавала врагу через "Телеграмм".

Захватчики использовали данные для корректировки повторных и подготовки новых воздушных атак на Кривой Рог.

"По данным следствия, фигуранткой является местная жительница, которая в начале полномасштабного вторжения РФ поддержала агрессора и неоднократно высказывалась об этом среди окружающих. Таким образом она попала в поле зрения ФСБ, которая впоследствии дистанционно привлекла ее к негласному сотрудничеству против Украины", - отметили в пресс-службе. СБУ.

Для выполнения вражеских задач женщина самостоятельно объезжала улицы города и осуществляла скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов.

"Сейчас следователи СБУ сообщили ей о подозрении. Злоумышленница находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Ей грозит до 12 лет тюрьмы", - подчеркнули в СБУ.

Ранее контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника разветвленной агентурной сети ФСБ в Донецкой области. Злоумышленник собирал разведданные о дислокации и перемещении сил обороны в районах Бахмута, Авдеевки и Торецкая.