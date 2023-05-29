Бывшего депутата-коммуниста, "наводившего" российские ракеты на Украину, задержали в Запорожье

Контрразведка Службы безопасности задержала еще одного агента ФСБ в ходе спецоперации в Запорожье. Им оказался бывший депутат городского совета, которыйс начала широкомасштабного вторжения активно поддержал вооруженную агрессию РФ против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что по наведению злоумышленника российские захватчики совершили серию ракетных ударов по городу в апреле и мае текущего года. Тогда в результате вражеских обстрелов погибли 3 местных жителя. Также было разрушено 30 частных домов и повреждено одно из промышленных предприятий региона.

По данным следствия, вражеским приспешником оказался ярый сторонник коммунизма, который в 2001 году получил 6 лет тюрьмы за планирование государственного переворота в Украине.

После выхода "на свободу" вступил в местную ячейку запрещенной компартии и в 2015 году почти пол года был депутатом Запорожского городского совета.

Также он был активным участником прокремлевских организаций "Союз советских офицеров" и "Бессмертный полк".

"В конце 2022 года его завербовал кадровый сотрудник ФСБ для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Для выполнения враждебных задач российский агент сформировал собственную информаторскую сеть. В ее состав вошли бывшие "однопартийцы" фигуранта, проживающие в Запорожье. Через них он "в темную получал информацию о действующих промышленных предприятиях и техническом состоянии критической инфраструктуры. Затем предатель лично выезжал на местность и проводил скрытую фото- и видеофиксацию украинских объектов. Полученные сведения передавал РФ для подготовки воздушных атак по территории региона", - сообщили в СБУ.

В ходе обысков по месту жительства задержанного обнаружены мобильные телефоны, которые он использовал для общения с российской спецслужбой.

Также у него изъято большое количество запретной коммунистической символики.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение", - отметили в СБУ.

Ранее Служба безопасности разоблачила еще одного агента ФСБ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Запорожья. Злоумышленником оказался бывший чиновник налоговой милиции, который в 2011 году был уволен за коррупцию.