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Собирала для РФ разведданные об ВСУ на Днепропетровщине: СБУ задержала сотрудницу "Укрзализныци"
Контрразведчики Службы безопасности задержали в Днепре еще одну агентку оккупантов. Злоумышленницей оказалась чиновница местного подразделения "Укрзализныци", которая собирала разведданные о местах базирования Сил безопасности и обороны на территории областного центра.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Развединформация требовалась рашистам для подготовки прицельных воздушных атак по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры Украины.
Впрочем, сотрудники СБУ вовремя разоблачили злоумышленницу и задержали ее по месту жительства.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По данным следствия, российская агентка была на "прямой" связи с кадровым российским военным, который находился на временно оккупированной части Донбасса.
В поле зрения российской спецслужбы чиновница попала из-за своей деструктивной активности в российских пабликах, где она публиковала предложения по помощи оккупационным войскам.
Для сбора разведданных фигурантка объезжала территорию города на общественном транспорте и скрыто фотографировала украинские объекты.
Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российским куратором.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении.
Сейчас она под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним, ранее суд признал виновным в государственной измене жителя Одессы, разоблаченного на передаче России, в частности, информации о тренировках украинских Военно-морских сил в акватории Черного моря.