Собирала для РФ разведданные об ВСУ на Днепропетровщине: СБУ задержала сотрудницу "Укрзализныци"

Контрразведчики Службы безопасности задержали в Днепре еще одну агентку оккупантов. Злоумышленницей оказалась чиновница местного подразделения "Укрзализныци", которая собирала разведданные о местах базирования Сил безопасности и обороны на территории областного центра.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Развединформация требовалась рашистам для подготовки прицельных воздушных атак по стратегически важным объектам транспортной инфраструктуры Украины.

Впрочем, сотрудники СБУ вовремя разоблачили злоумышленницу и задержали ее по месту жительства.

По данным следствия, российская агентка была на "прямой" связи с кадровым российским военным, который находился на временно оккупированной части Донбасса.

В поле зрения российской спецслужбы чиновница попала из-за своей деструктивной активности в российских пабликах, где она публиковала предложения по помощи оккупационным войскам.

Для сбора разведданных фигурантка объезжала территорию города на общественном транспорте и скрыто фотографировала украинские объекты.

Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российским куратором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении.

Сейчас она под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее суд признал виновным в государственной измене жителя Одессы, разоблаченного на передаче России, в частности, информации о тренировках украинских Военно-морских сил в акватории Черного моря.