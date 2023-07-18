Призывал топить украинских детей: экс-директор Russia Today Красовский получил новое подозрение от СБУ

Служба безопасности задокументировала новые преступления экс-директора по вещанию прокремлевского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского, призывавшего к геноциду украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"В одном из недавних эфиров своей авторской программы он публично призвал топить и сжигать украинских детей. Этот сюжет вышел в телевыпусках Russia Today, а также на собственных каналах российского пропагандиста в Youtube и Telegram, насчитывающих несколько сотен тыс. подписчиков", - говорится в сообщении.

На основании этих фактов следователи Службы безопасности сообщили Кузнецову-Красовскому о новом подозрении по ч. 2 ст. 442 Уголовного кодекса Украины (публичные призывы к геноциду (деяние умышленно совершенном с целью полного или частичного уничтожения национальной и этнической группы путем лишения жизни членов такой группы)).

Поскольку преступник скрывается от правосудия за границей, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.

Напомним, в феврале украинский суд признал виновным Антона Кузнецова-Красовского в призывах к захвату власти и геноциду. Злоумышленнику назначено 5 лет заключения с конфискацией имущества.

Накануне, 17 июля, Лондон ввел санкции против 14 человек в ответ на российскую агрессию в Украине, 11 из которых причастны к принудительному переселению детей. В частности, в санкционный список попала уполномоченная по делам ребенка в Московской области Ксения Мишонова, министр образования России Сергей Кравцов, а также Антон Красовский.

Напомним также, что Европейский союз ввел против Красовского санкции еще в первые дни полномасштабного российского вторжения в конце февраля 2022 года.