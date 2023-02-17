Известного российского пропагандиста в Украине приговорили к пяти годам тюрьмы

Украинский суд признал бывшего директора вещания прокремлевского телеканала Russia Today Антона Кузнецова-Красовского в призывах к захвату власти и геноциду. Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора и Службе безопасности Украины, расследовавшей дело.

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Отмечается, что с февраля 2022 года Красовский публично поддерживал полномасштабное вторжение России в Украину, оправдывал преступления российских военных и призывал к геноциду украинского народа, распространяя свои тезисы в эфире RT, а также через подконтрольные Telegram-каналы.

"Осужденный настраивал российскую аудиторию против украинцев и призвал физически уничтожить часть украинского народа. Российский пропагандист на YouTube-канале и в собственном Telegram-канале негативно высказывался по поводу существования Украины как самостоятельного и суверенного государства", - указывают в ОГП.

На основании собранных СБУ доказательств и проведенных экспертиз суд признал фигуранта виновным по части 3 статьи 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти с использованием СМИ) и части 2 статьи 442 (публичные призывы к геноциду, изготовление материалов с такими призывами или распространение таких материалов) Уголовного кодекса.

"Злоумышленнику назначено 5 лет заключения с конфискацией имущества. Это максимальный срок лишения свободы, предусмотренный санкциями обоих полов. В настоящее время преступник скрывается от правосудия за границей. Впрочем, сотрудники СБУ знают о его местонахождении и проводят комплексные мероприятия по привлечению виновного к ответственности", - говорят в спецслужбе.

Напомним также, что Европейский союз ввел против Красовского санкции еще в первые дни полномасштабного российского вторжения в конце февраля прошлого года.