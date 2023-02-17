Відомого російського пропагандиста в Україні засудили до п'яти років тюрми

Український суд визнав колишнього директора з мовлення прокремлівського телеканалу Russia Today Антона Кузнєцова-Красовського у закликах до захоплення влади та геноциду. Про це повідомляють в Офісі генерального прокурора та Службі безпеки України, яка розслідувала справу.

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Зазначається, що з лютого 2022 року Красовський публічно підтримував повномасштабне вторгнення Росії в Україну, виправдовував злочини російських військових та закликав до геноциду українського народу, поширюючи свої тези в ефірі RT, а також через підконтрольні Telegram-канали.

"Засуджений налаштовував російську аудиторію проти українців та закликав фізично знищити частину українського народу. Російський пропагандист на YouTube-каналі та у власному Telegram-каналі негативно висловлювався стосовно існування України як самостійної та суверенної держави", - вказують в ОГП.

На підставі зібраних СБУ доказів та проведених експертиз суд визнав фігуранта винним за частиною 3 статті 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади з використанням ЗМІ) та частиною 2 статті 442 (публічні заклики до геноциду, виготовлення матеріалів з такими закликами для їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів) Кримінального кодексу.

"Зловмиснику призначено 5 років ув’язнення з конфіскацією майна. Це максимальний термін позбавлення волі, передбачений санкціями обох статей. Наразі злочинець переховується від правосуддя за кордоном. Втім співробітники СБУ знають про його місцезнаходження і проводять комплексні заходи для притягнення винного до відповідальності", - кажуть у спецслужбі.

Нагадаємо також, що Європейський союз запровадив проти Красовського санкції у перші ж дні повномасштабного російського вторгнення наприкінці лютого минулого року.