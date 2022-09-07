Блогера Подоляку в Україні будуть судити за виправдовування збройної агресії РФ

Сумська обласна прокуратура затвердила та 7 вересня направила до суду обвинувальний акт стосовно блогера Юрія Подоляки, який висвітлює хід війни Росії проти України з російських позицій.

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Як ідеться в повідомленні прокуратури йому інкримінують частину 3 статті 436-2 Кримінального кодексу (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, здійснені повторно чи з використанням засобів масової інформації). Справу розслідувало Головное управління поліції в Сумській області.

За даними слідства, 47-річний чоловік народився та тривалий час проживав у Сумах, однак з 2014 року виїхав у Росію та на даний час здійснює поширення інформації з території держави-агресора.

"У своїх дописах, які він оприлюднює в соціальних мережах та має мільйонну аудиторію в Росії, блогер називає себе головним спікером війни та, за його словами, допомагає росіянам "мобілізуватися й тримати інформаційний удар", - вказують в прокуратурі.

Там помітили, що виправдовуючи поразки військових РФ, блогер розповідає підписникам, що українські військовослужбовці "прикрившись мирним населенням, здійснюють військові перекидання", а гуманітарна катастрофа в окупованих Росією містах "викликана насамперед діями з боку Києва, і доки російські війська не розгромять Збройні сили України, на жаль, так все й буде".

Оскільки Подоляка відсутній в Україні, стосовно нього здійснюється спеціальне досудове розслідування. Більш того, за клопотанням слідчого на майно обвинуваченого, яке знаходиться на території Сумської області, рішенням суду накладено арешт.

Зазначимо, що Подоляка був популярним блогером на платформі YouTube, однак на початку квітня відеохостинг заблокував його канал, але той продовжив діяльність, зокрема, на RuTube, де в нього наразі 277 тисяч підписників, та у Telegram, де його канал зараз має 2,28 мільйона читачів.