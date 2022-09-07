Блогера Подоляку в Украине будут судить за оправдание вооруженной агрессии РФ

Сумская областная прокуратура утвердила и 7 сентября направила в суд обвинительный акт в отношении блогера Юрия Подоляки, освещающего ход войны России против Украины с российских позиций.

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Как говорится в сообщении прокуратуры, ему инкриминируют часть 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников, осуществленные повторно или с использованием средств массовой информации). Дело расследовало Главное управление полиции в Сумской области.

По данным следствия, 47-летний мужчина родился и длительное время проживал в Сумах, однако с 2014 года уехал в Россию и в настоящее время распространяет информацию с территории государства-агрессора.

"В своих сообщениях, которые он обнародует в социальных сетях, имея миллионную аудиторию в России, блогер называет себя главным спикером войны и, по его словам, помогает россиянам "мобилизоваться и держать информационный удар", – указывают в прокуратуре.

Там отмечают, что оправдывая поражения военных РФ, блогер рассказывает подписчикам, что украинские военнослужащие "прикрывшись мирным населением, совершают военные переброски", а гуманитарная катастрофа в оккупированных Россией городах "вызвана прежде всего действиями со стороны Киева, и пока российские войска не разгромят Вооруженные силы Украины", к сожалению, так все и будет.

Поскольку Подоляка отсутствует в Украине, в его отношении осуществляется специальное досудебное расследование. Более того, по ходатайству следователя на имущество обвиняемого, находящегося на территории Сумской области, решением суда наложен арест.

Отметим, что Подоляка был популярным блогером на платформе YouTube, однако в начале апреля видеохостинг заблокировал его канал, однако тот продолжил деятельность, в частности, на RuTube, где у него сейчас 277 тысяч подписчиков, и в Telegram, где его канал сейчас имеет 2,28 миллиона читателей.