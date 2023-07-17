Красовский, призвавший топить украинских детей, попал под санкции Великобритании вместе с рядом чиновников

Лондон 17 июля ввел санкции против 14 человек в ответ на российскую агрессию в Украине, 11 из которых причастны к принудительному переселению детей. В частности, в санкционный список попала уполномоченная из прав ребенка в Московской области Ксения Мишонова, министр образования России Сергей Кравцов, а также Антон Красовский и другие.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

"Эти лица сыграли коварную роль в рассчитанной программе России депортации, направленной на уничтожение украинской культурной и национальной идентичности. Более 19 000 украинских детей были принудительно депортированы в Россию или на временно контролируемую Россией территорию российскими властями", - подчеркивают в правительстве.

Некоторые из попавших под санкции также причастны к перемещению детей в сеть лагерей для перевоспитания в незаконно аннексированном Крыму и на материковой части России.

Под санкции попали два российских пропагандиста, ответственных за распространение неправдивой информации, направленной на разжигание агрессии и ненависти к Украине. Один из них — бывший ведущий Russia Today Антон Красовский, который в прямом эфире заявил, что "украинских детей нужно топить и сжигать" .

Кроме того, Лондон включил в санкционный список министра культуры РФ Ольгу Любимову.

С начала вторжения под санкции Великобритании попали более 1600 физических и юридических лиц, в том числе 29 банков с глобальными активами на сумму 1 триллион фунтов стерлингов, более 130 олигархов с общим состоянием более 145 миллиардов фунтов стерлингов.

Ранее, в мае Великобритания ввела дополнительные санкции против 86 россиян и компаний РФ. Ограничительные меры касаются тех, кто занимается энергетическим, металлургическим, оборонным, транспортным и финансовым секторами России.