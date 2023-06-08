Великобритания ввела новые санкции против Беларуси, чтобы усилить давление на РФ

Правительство Великобритании 8 июня приняло решение о введении новых санкций против Беларуси. Меры направлены на экспорт и пропаганду на онлайн ресурсах. Санкции вводят за то, что Минск продолжает поддерживать вторжение России в Украину.

Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Пакет мероприятий получил название "Беларусь II". Они включают запрет на импорт золота, цемента, древесины и каучука из Белоруссии. В правительстве считают, что эти товары - "источники дохода для режима".

ЕС и Великобритания уже вводили санкции против Беларуси за участие страны в поддержке войны России против Украины. Однако отличия между санкциями, введенными против Москвы и Минска, позволило РФ поддерживать свою экономику за счет транзита через Беларусь.

Санкции, введенные 8 июня, преследуют цель закрыть некоторые из этих лазейок путем более тесного согласования санкций против двух стран. В частности, были приняты дополнительные ограничения на доступ Беларуси к финансовым рынкам Великобритании.

Ранее Европейский парламент принял необязательную резолюцию по Беларуси, в которой осуждаются систематические репрессии против белорусского народа и инакомыслящих. Кроме того, Совет Европейского союза принял решение продлить еще до 28 февраля 2024 года ограничительные меры, введенные в связи с репрессиями в Беларуси и поддержкой тамошним режимом войны против Украины.

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