Велика Британія запровадила нові санкції проти Білорусі, щоб посилити тиск на РФ

Уряд Великої Британії 8 червня прийняв рішення про запровадження нових санкцій проти Білорусі. Заходи націлені на експорт та пропаганду на онлайн ресурсах. Санкції запроваджують за те, що Мінськ продовжує підтримувати вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє британська щоденна газета Financial Times.

Пакет заходів отримав назву "Білорусь II". Вони включають заборону на імпорт золота, цементу, деревини та каучуку з Білорусі. В уряді вважають, що ці товари — "джерела доходу для режиму".

ЄС і Велика Британія вже запроваджували санкції проти Білорусі за участь країни у підтримці війни Росії проти України. Однак відмінності між санкціями, запровадженими проти Москви і Мінська, дозволили РФ підтримувати свою економіку за рахунок транзиту через Білорусь.

Санкції, запроваджені 8 червня, мають на меті закрити деякі з цих лазівок шляхом більш тісного узгодження санкцій проти двох країн. Зокрема, ухвалили додаткові обмеження на доступ Білорусі до фінансових ринків Великобританії.

Раніше Європейський парламент прийняв необов’язкову резолюцію щодо Білорусі, в якій засуджуються систематичні репресії проти білоруського народу та інакодумців. Крім того, Рада Європейського союзу ухвалила рішення продовжити ще до 28 лютого 2024 року обмежувальні заходи, введені у зв'язку з репресіями в Білорусі та підтримкою тамтешнім режимом війни проти України.

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