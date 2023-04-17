Мінспорту започаткувало реєстр спортсменів РФ та Білорусі, що підтримують війну проти України

Міністерство молоді та спорту започаткувало на своєму сайті сторінку з іменами спортивних діячів Росії та Білорусі, викритих у підтримці ведення РФ війни проти України.

Наразі список розбито за 18 дисциплінами - футбол, шахи, катання на лижах, спортивна гімнастика, фігурне катання, бокс, змішані бойові мистецтва, плавання, велоспорт, баскетбол, сучасне п'ятиборство, хокей, самбо, художня гімнастика, легка атлетика, дзюдо, гандбол та пляжний футбол.

Наразі у ньому лише 23 імені, серед яких, зокрема, гімнастка Аліна Кабаєва, яку називають коханкою російського президента Володимира Путіна, та боксер і депутат Державної думи РФ Микола Валуєв.

Створення реєстру розраховано на іноземну аудиторію, адже зроблено його англійською мовою. Окрім імені фігуранта списку, на сторінці кожного з них міститься короткий коментар про причини внесення до нього та скріншот, що це підтверджує.

Зазначимо при цьому, що насправді спортивних діячів з Росії та Білорусі, які своїми діями відкрито підтримують збройну агресію проти України, набагато більше.

Так, президент Володимир Зеленський 15 квітня ввів на 50 років санкції проти більш ніж 80 таких осіб, серед яких спортсмени, тренери та особи, які мають стосунок до сфери молодіжної політики. Обмеження передбачають блокування активів, заборону підприємницької діяльності, купівлі нерухомості, в'їзду в Україну, позбавлення держнагород України.