В Мінспорту пояснили заборону українським спортсменам брати участь в змаганнях з росіянами і білорусами

Заступник міністра молоді та спорту Матвій Бідний прояснив деталі нового наказу, згідно якому збірним України забороняється змагатися на турнірах, де присутні спортсмени з Росії та Білорусі.

Про це він сказав під час національного телемарафону, передає "Суспільне".

Бідний розповів деталі цього наказу, а також як саме він функціонуватиме. За його словами, наказ вже вступив у дію.

"Фактично це не змінює нічого. Станом на сьогодні я не бачу жодної позиції федерацїі виду спорту, де допустили росіян та білорусів. Майже впевнений, що нам не доведеться розглядати питання про позбавлення статусу національних федерацій", - сказав він.

Бідний зазначив, що Україна не може брати участь в заходах, де присутні росіяни та білоруси, тим самим толеруючи рішення міжнародних федерацій, яке легітимізує їхнє повернення до великих міжнародних змагань.

Заступник міністра спорту зауважив, що рішення про позбавлення федерації статусу національної буде прийматися комісією, й кожен випадок буде розглядатися окремо.

Наразі міністерство та національні федерації продовжують роботу щодо недопуску спортсменів з РФ та Білорусі до змагань.

Нагадаємо, українським делегаціям заборонили виступати на змаганнях, де беруть участь росіяни та білоруси. Згідно наказу Міністерства молоді і спорту, українським збірним забороняється брати участь у спортивних змаганнях, де представлені росіяни білоруси. У разі їхнього виявлення у змаганнях українські делегації мають бути відкликані.