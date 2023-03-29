Мінспорту відреагувало на можливість доступу спортсменів з РФ та РБ до змагань

Міністерство засудило зміну позиції Міжнародного олімпійського комітету щодо недопуску російських і білоруських атлетів на міжнародні спортивні заходи.

Про це говориться в повідомленні Мінспорту.

"Ми послідовно обстоювали і продовжимо наполягати на тому, що в умовах безпрецедентної неспровокованої військової агресії РФ проти України за підтримки республіки Білорусь, яка суперечить принципам Олімпійської хартії, представників держав-агресорок не має бути на міжнародних спортивних аренах, - йдеться в повідомленні відомства.

Мінспорту шкодує, що МОК використав занепокоєння ООН щодо недискримінації виключно на основі громадянства спортсменів як привід, щоб змінити попередню позицію щодо недопуску російських і білоруських спортсменів і офіційних осіб.

Міністерство відзначає, що МОК зберіг санкції проти урядів РФ та РБ, й очікує жорсткого контролю усіх суб’єктів Олімпійського руху стосовно їх дотримання, й акцентує увагу на тому, що умови участі індивідуальних нейтральних атлетів з російськими й білоруськими паспортами фактично унеможливлюють наявність будь-якої згадки чи ознаки присутності спортсменів з РФ та РБ або їхніх вболівальників.

Крім того, умовою участі індивідуальних нейтральних атлетів є повна заборона будь-яких політичних коментарів до, а також наявності ознак приналежності до держав-агресорок чи їх організацій на формі, одязі, інвентарі, аксесуарах та особистих речах.

Мінспорту України спільно з іноземними колегами, НОК України, спортивним комітетом Верховної Ради, дипломатами, діаспорою продовжить роботу щодо недопущення представників РФ та РБ до міжнародних спортивних змагань.

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет запропонував допускати російських та білоруських спортсменів до участі у змаганнях тільки як нейтральних спортсменів під білим прапором.