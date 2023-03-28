Російських і білоруських спортсменів можуть повернути до міжнародних змагань: МОК назвав умови

Міжнародний олімпійський комітет пропонує допускати російських та білоруських спортсменів до участі у змаганнях тільки як нейтральних спортсменів під білим прапором.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на виступ президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха.

Він виділив основні пункти, дотримання яких дозволить атлетам цих країн брати участь у змаганнях.

Бах зазначив, що росіяни та білоруси не повинні допускатися до участі у міжнародних змаганнях з командних видів спорту.

Також МОК залишив у силі рекомендацію щодо заборони на проведення міжнародних змагань на території Росії. Окрім того, спортивні організації повинні самі визначати, кому зі спортсменів виступати на міжнародних змаганнях.

Інші нейтральні атлети, яким дозволено змагатися, мають відповідати усім вимогам, зокрема антидопінгових правил. Бах підкреслив, що санкції проти Росії та Білорусі як держав мають залишатися у силі.

Перед ухваленням рішення президент МОК звертав увагу на те, що до змагань під нейтральним прапором зможуть бути допущені лише ті спортсмени, які не висловлюються на підтримку війни в Україні. В іншому разі їхні дії вважатимуться порушенням Олімпійської хартії й передбачатимуть подальше відсторонення.

В Україні відреагували на це і відзначали, що повернення спортсменів з Росії та Білорусі під нейтральним прапором "не є покаранням" для них і закликали організацію відмовитися від цього рішення.

Мер Парижа Анн Ідальго 7 лютого заявила, що також не підтримує рішення, щоб російські спортсмени брали участь у Олімпійських іграх 2024 року, які будуть проходити у столиці Франції.