Российских и белорусских спортсменов могут вернуть на международные соревнования: МОК назвал условия

Международный олимпийский комитет предлагает допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях только как нейтральных спортсменов под белым флагом.

Об этом сообщает "Суспильне" со ссылкой на выступление президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Он выделил основные пункты, соблюдение которых позволит атлетам этих стран участвовать в соревнованиях.

Бах отметил, что россияне и белорусы не должны допускаться к участию в международных соревнованиях по командным видам спорта.

Также МОК оставил в силе рекомендацию по запрету проведения международных соревнований на территории России. Кроме того, спортивные организации должны сами определять, кому из спортсменов выступать на международных соревнованиях.

Другие нейтральные атлеты, которым можно соревноваться, должны отвечать всем требованиям, в частности, антидопинговым правилам. Бах подчеркнул, что санкции против России и Беларуси как государств должны оставаться в силе.

Перед принятием решения президент МОК обращал внимание, что к соревнованиям под нейтральным флагом смогут быть допущены только те спортсмены, которые не высказываются в поддержку войны в Украине. Иначе их действия будут считаться нарушением Олимпийской хартии и будут предусматривать дальнейшее отстранение.

В Украине отреагировали на это и отмечали, что возвращение спортсменов из России и Беларуси под нейтральным флагом "не наказание" для них и призвали организацию отказаться от этого решения.

Мэр Парижа Анн Идальго 7 февраля заявила, что также не поддерживает решение, чтобы российские спортсмены принимали участие в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в столице Франции.