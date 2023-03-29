Минспорта отреагировало на возможность доступа спортсменов из РФ и РБ к соревнованиям

Министерство осудило изменение позиции Международного олимпийского комитета по недопуску российских и белорусских атлетов на международные спортивные мероприятия.

Об этом говорится в сообщении Минспорта.

"Мы последовательно отстаивали и продолжим настаивать на том, что в условиях беспрецедентной неспровоцированной военной агрессии РФ против Украины при поддержке республики Беларусь, противоречащей принципам Олимпийской хартии, представителей государств-агрессоров не должно быть на международных спортивных аренах", - говорится в сообщении.

Минспорта сожалеет, что МОК использовал беспокойство ООН в отношении недискриминации исключительно на основе гражданства спортсменов как повод, чтобы изменить предыдущую позицию по недопуску российских и белорусских спортсменов и официальных лиц.

Министерство отмечает, что МОК сохранил санкции против правительств РФ и РБ, и ожидает жесткого контроля всех субъектов Олимпийского движения относительно их соблюдения, и акцентирует внимание на том, что условия участия индивидуальных нейтральных атлетов с российскими и белорусскими паспортами фактически делают невозможным наличие упоминания или признаков присутствия спортсменов из РФ и РБ или их болельщиков.

Кроме того, условием участия индивидуальных нейтральных атлетов является полный запрет политических комментариев, а также наличие признаков принадлежности к государствам-агрессорам или их организациям на форме, одежде, инвентаре, аксессуарах и личных вещах.

Минспорта Украины совместно с иностранными коллегами, НОК Украины, спортивным комитетом Верховной Рады, дипломатами, диаспорой продолжит работу по недопущению представителей РФ и РБ к международным спортивным состязаниям.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет предложил допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях только как нейтральных спортсменов под белым флагом.