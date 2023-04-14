В Минспорта объяснили запрет украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами

Заместитель министра молодежи и спорта Матвей Бидный прояснил детали нового приказа, согласно которому сборным Украины запрещается соревноваться на турнирах, где присутствуют спортсмены из России и Белоруссии.

Об этом он сказал во время национального телемарафона, передает "Суспільне".

Бидный рассказал детали этого приказа, а также как он будет функционировать. По его словам, приказ уже вступил в силу.

"Фактически это не меняет ничего. По состоянию на сегодняшний день я не вижу ни одной позиции федерации вида спорта, где допустили россиян и белорусов. Почти уверен, что нам не придется рассматривать вопрос о лишении статуса национальных федераций", - сказал он.

Бидный отметил, что Украина не может участвовать в мероприятиях, где присутствуют россияне и белорусы, тем самым толерантно относясь к решению международных федераций, которое легитимирует их возвращение к крупным международным соревнованиям.

Замминистра спорта отметил, что решение о лишении федерации статуса национальной будет приниматься комиссией, и каждый случай будет рассматриваться отдельно.

Министерство и национальные федерации продолжают работу по недопуску спортсменов из РФ и Беларуси к соревнованиям.

Напомним, украинским делегациям запретили выступать на соревнованиях, где участвуют россияне и белорусы. Согласно приказу Министерства молодежи и спорта, украинским сборным запрещается участвовать в спортивных соревнованиях, где представлены русские белорусы. В случае их выявления в соревнованиях, украинские делегации должны быть отозваны.