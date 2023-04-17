Минспорта завело реестр спортсменов РФ и Беларуси, поддерживающих войну против Украины

Министерство молодежи и спорта завело на своем сайте страницу с именами спортивных деятелей России и Беларуси, разоблаченных в поддержке ведения РФ войны против Украины.

В настоящее время список разбит по 18 дисциплинам - футбол, шахматы, катание на лыжах, спортивная гимнастика, фигурное катание, бокс, смешанные боевые искусства, плавание, велоспорт, баскетбол, современное пятиборье, хоккей, самбо, художественная гимнастика, легкая атлетика, дзюдо, гандбол и пляжный футбол.

Сейчас в нем всего 23 имени, среди которых, в частности, гимнастка Алина Кабаева, которую называют любовницей российского президента Владимира Путина, и боксер и депутат Государственной думы РФ Николай Валуев.

Создание реестра рассчитано на иностранную аудиторию, поскольку сделан он на английском языке. Кроме имени фигуранта списка, на странице каждого из них содержится краткий комментарий о причинах внесения в него и скриншот, который это подтверждает.

Отметим при этом, что в действительности спортивных деятелей из России и Беларуси, которые своими действиями открыто поддерживают вооруженную агрессию против Украины, гораздо больше.

Так, президент Владимир Зеленский 15 апреля ввел на 50 лет санкции против более 80 таких лиц, среди которых спортсмены, тренеры и лица, имеющие отношение к сфере молодежной политики. Ограничения предусматривают блокировку активов, запрет предпринимательской деятельности, покупки недвижимости, въезда в Украину, а также лишение госнаград Украины.