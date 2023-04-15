Украина ввела новые санкции, в том числе против российских спортсменов – указы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский 15 апреля подписал указы №227/2023 и №228/2023, которыми ввел в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 апреля 2023 года о применении новых санкций против ряда физ- и юрлиц.

Документы опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

Указом №228/2023 санкции вводятся в отношении 82 российских деятелей спорта. В частности, под санкции попали олимпийские чемпионы, а именно пловец Антон Чупков, гимнаст Артур Далалоян, фигурист Марк Кондратюк, гимнастка Виктория Листунова. В санкционный список также попал белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков.

Что касается спортсменов, то, кроме стандартных ограничений, санкции также предусматриваются прекращение культурных обменов, научного сотрудничества, образовательных и спортивных контактов, развлекательных программ с иностранными государствами и иностранными юридическими лицами.

Указом №227/2023 санкции ввели против 351 физического лица и 241 юридического лица. Среди подсанкционных юрлиц – компании, предоставляющие услуги в области информационных и цифровых технологий, производители интегральных схем, связанные с рынком информационных технологий.

В частности, в список были внесены российские компании VK и "Яндекс". Ограничения предусматривают блокировку активов, прекращение торговых операций и т.д. Санкции были введены на пять лет.

Напомним, недавно Министерство молодежи и спорта запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами. В то же время в ведомстве решение назвали формальностью.