В Білорусі помилували ексредактора Nexta Протасевича

У Білорусі помилували колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, якого раніше засудили до 8 років позбавлення волі. Його звинувачували у змові для захоплення влади.

Про це повідомляє видання "Белта", яке контролюється нелегітимною владою в країні.



Протасевич сказав журналістам, що щойно підписав "усі відповідні документи" про те, що його помилували. Колишній редактор Nexta назвав цю подію "чудовою новиною".

Зауважимо, що коли Протасевича засудили до 8 років позбавлення волі, разом з ним по справі проходили Степан Путило та Ян Рудзік. Їх засудили до 20 та 19 років позбавлення волі відповідно.

Нагадаємо, 23 травня 2021 року в Мінську екстрено посадили літак Ryanair сполученням Афіни - Вільнюс. Причиною тому стало повідомлення "про замінування борту, яке передали білоруські диспетчери". Насправді це був привід, щоб затримати Протасевича в аеропорту. Через це згодом на Білорусь наклали додаткові санкції.

Разом з ним затримали Софію Сапегу. У травні 2022 року вона була визнана в Білорусі винною у "розпалюванні соціальної ворожнечі" та отримала 6 років колонії. Нещодавно вона погодилася на екстрадицію до РФ.

Зокрема країни Євросоюзу та Україна ввели проти Білорусі санкції та заборонили польоти авіакомпанії "Бєлавіа", а також заборонили використовувати своїм літакам білоруський повітряний простір, а білоруським літакам - повітряний простір країн ЄС та України.