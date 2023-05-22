В Беларуси помиловали экс-редактора Nexta Протасевича

В Беларуси помиловали бывшего главного редактора телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича, ранее приговоренного к 8 годам лишения свободы. Его обвиняли в сговоре для захвата власти.

Об этом сообщает издание "Белта", контролируемое нелегитимными властями в стране.



Протасевич сказал журналистам, что только что подписал "все соответствующие документы" о том, что его помиловали. Бывший редактор Nexta назвал это событие "великолепной новостью".

Отметим, что, когда Протасевича приговорили к 8 годам лишения свободы, вместе с ним по делу проходили Степан Путило и Ян Рудзик. Их приговорили к 20 и 19 годам лишения свободы соответственно.

Напомним, 23 мая 2021 года в Минске экстренно посадили самолет Ryanair сообщением Афины – Вильнюс. Причиной тому стало сообщение о заминировании борта, которое передали белорусские диспетчеры. На самом деле, это был повод, чтобы задержать Протасевича в аэропорту. Впоследствии на Беларусь наложили дополнительные санкции.

Вместе с ним была задержана София Сапега. В мае 2022 года она была признана в Беларуси виновной в "разжигании социальной розни" и получила 6 лет колонии. Недавно она согласилась на экстрадицию в РФ.

В частности, страны Евросоюза и Украина ввели против Беларуси запретили полеты авиакомпании "Белавиа", а также запретили использовать своим самолетам белорусское воздушное пространство, а белорусским самолетам - воздушное пространство стран ЕС и Украины.