Великобритания создаст для "хороших россиян" механизм добровольной передачи активов Украине

Правительство Великобритании нарабатывает и готовится запустить механизм передачи активов специально для подсанкционных граждан РФ, которые заявляют, что "поддерживают Украину и выступают против войны".

Об этом 19 июня сообщило агентство Reuters.

Таким россиянам Лондон предложит добровольно "пожертвовать" свои замороженные средства на восстановление Украины.

"Это будет добровольный процесс, с помощью которого подпадающие под санкции лица могут подать заявку на высвобождение средств специально для поддержки восстановления и реконструкции Украины. Никто не будет никого принуждать или поощрять их переводить средства, а также не будет давать каких-либо предложений ослабления санкций в обмен на пожертвования", - разъяснили в правительстве.

В Великобритании также был принят закон, который позволит Лондону сохранять санкции против России, пока Москва не выплатит Украине компенсацию .

В документе отмечено, что санкции могут быть использованы для содействия выплате компенсаций Россией.

"С помощью наших новых мер сегодня мы усиливаем санкционный подход Великобритании, подтверждая, что Соединенное Королевство готово применить санкции, чтобы гарантировать, что Россия заплатит за восстановление страны, на которую она так опрометчиво напала", - подчеркнули в правительстве.

С февраля 2022 года Великобритания заморозила около $23 млрд активов и ввела санкции против более 1550 россиян, включая Романа Абрамовича, бывшего владельца футбольного клуба "Челси". Который продал клуб, обещав передать деньги Украине, но в конце концов не подписал соглашение.

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