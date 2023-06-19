Британія створить для "хороших росіян" механізм добровільної передачі активів Україні

Уряд Великої Британії напрацьовує та готується запустити механізм передачі активів спеціально, для підсанкційних громадян РФ, які заявляють, “що підтримують Україну та виступають проти війни”.

Про це 19 червня повідомило агентство Reuters.

Таким росіянам Лондон запропонує добровільно "пожертвувати" свої заморожені кошти на відновлення України.

"Це буде добровільний процес, за допомогою якого особи, які підпадають під санкції, можуть подати заявку на вивільнення коштів спеціально для підтримки відновлення та реконструкції України. Ніхто не буде нікого примушувати чи заохочувати їх переказувати кошти, а також будь-яких пропозицій послаблення санкцій в обмін на пожертвування", — роз'яснили в уряді.

У Великій Британії ухвалили закон, який дозволить Лондону зберігати санкції проти Росії, доки Москва не виплатить Україні компенсацію.

У документі зазначено, що санкції можуть бути використані для сприяння виплаті компенсацій Росією.

"За допомогою наших нових заходів сьогодні ми посилюємо санкційний підхід Великої Британії, підтверджуючи, що Сполучене Королівство готове застосувати санкції, щоб гарантувати, що Росія заплатить за відновлення країни, на яку вона так необачно напала", — підкреслили в уряді.

З лютого 2022 року Велика Британія заморозила близько $23 млрд активів і ввела санкції проти понад 1550 росіян, включаючи Романа Абрамовича, колишнього власника футбольного клубу "Челсі". Який продав клуб, обіцявши передати гроші Україні, але зрештою не підписав угоду.

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