Красовський, який закликав топити українських дітей, потрапив під санкції Великої Британії разом з низкою урядовців

Лондон 17 липня запровадив санкції проти 14 осіб у відповідь на російську агресію в Україні, 11 з яких причетні до примусового переселення дітей. Зокрема, до санкційного списку потрапила уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова, міністр освіти Росії Сергій Кравцов, а також Антон Красовський та інші.

Про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії.

"Ці особи відіграли підступну роль у розрахованій програмі Росії депортації, спрямованій на знищення української культурної та національної ідентичності. Понад 19 000 українських дітей були примусово депортовані до Росії або на тимчасово контрольовану Росією територію російською владою", — підкреслюють в уряді.

Деякі з осіб, що потрапили під санкції, також причетній до переміщення дітей до мережі таборів для перевиховання в незаконно анексованому Криму та на материковій частині Росії.

Під санкції потрапили два російських пропагандиста, відповідальні за поширення неправдивої інформції, спрямованої на розпалювання агресії та ненависті до України. Один з них — колишній ведучий Russia Today Антон Красовський, який у прямому ефірі заявив, що "українських дітей потрібно топити та спалювати" .

Крім того, Лондон включив в санкційний список міністерку культури РФ Ольгу Любимову.

З початку вторгнення під санкції Великої Британії потрапили понад 1600 фізичних та юридичних осіб, у тому числі 29 банків із глобальними активами на суму 1 трильйон фунтів стерлінгів, понад 130 олігархів із загальним статком понад 145 мільярдів фунтів стерлінгів і понад 20 мільярдів фунтів стерлінгів між Великобританією та Росією. торгівля.

Раніше, у травні Велика Британія запровадила додаткові санкції проти 86 росіян та компаній РФ. Обмежувальні заходи стосуються тих, хто займається енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами Росії.