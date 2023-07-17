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Красовський, який закликав топити українських дітей, потрапив під санкції Великої Британії разом з низкою урядовців
Лондон 17 липня запровадив санкції проти 14 осіб у відповідь на російську агресію в Україні, 11 з яких причетні до примусового переселення дітей. Зокрема, до санкційного списку потрапила уповноважена з прав дитини в Московській області Ксенія Мішонова, міністр освіти Росії Сергій Кравцов, а також Антон Красовський та інші.
Про це повідомила пресслужба уряду Великої Британії.
"Ці особи відіграли підступну роль у розрахованій програмі Росії депортації, спрямованій на знищення української культурної та національної ідентичності. Понад 19 000 українських дітей були примусово депортовані до Росії або на тимчасово контрольовану Росією територію російською владою", — підкреслюють в уряді.
Деякі з осіб, що потрапили під санкції, також причетній до переміщення дітей до мережі таборів для перевиховання в незаконно анексованому Криму та на материковій частині Росії.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Під санкції потрапили два російських пропагандиста, відповідальні за поширення неправдивої інформції, спрямованої на розпалювання агресії та ненависті до України. Один з них — колишній ведучий Russia Today Антон Красовський, який у прямому ефірі заявив, що "українських дітей потрібно топити та спалювати".
Крім того, Лондон включив в санкційний список міністерку культури РФ Ольгу Любимову.
З початку вторгнення під санкції Великої Британії потрапили понад 1600 фізичних та юридичних осіб, у тому числі 29 банків із глобальними активами на суму 1 трильйон фунтів стерлінгів, понад 130 олігархів із загальним статком понад 145 мільярдів фунтів стерлінгів і понад 20 мільярдів фунтів стерлінгів між Великобританією та Росією. торгівля.
Раніше, у травні Велика Британія запровадила додаткові санкції проти 86 росіян та компаній РФ. Обмежувальні заходи стосуються тих, хто займається енергетичним, металургійним, оборонним, транспортним і фінансовим секторами Росії.