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Российские военные атаковали Днепропетровскую область. Есть разрушения (ФОТО)
Российская армия дважды за ночь наносила удары по Днепропетровской области. В регионе целью врага была Мировская громада Никопольского района.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак.
Для атаки захватчики задействовали артиллерийские установки. Оккупанты выпустили полдесятка снарядов из тяжелой артиллерии.
Под вражеский огонь попали жилые дома. Зафиксировали повреждения двух, а также трех хозяйственных построек. Повреждены авто и линия электропередач. Пострадавших среди гражданского населения нет.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в результате обстрела Никополя 21 июля три человека получили ранения. В тот же день по Марганецкой громаде оккупанты ударили из тяжелой артиллерии.