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Российские военные атаковали Днепропетровскую область. Есть разрушения (ФОТО)

атака россиян на днепропетровскую область, обстрелы днепропетровской области
Последствия российских обстрелов Никопольского района. Фото: Днепропетровская ОВА

Российская армия дважды за ночь наносила удары по Днепропетровской области. В регионе целью врага была Мировская громада Никопольского района.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА (ОВА) Сергей Лысак.

Фото 2 — Российские военные атаковали Днепропетровскую область. Есть разрушения (ФОТО)
В Никопольском районе зафиксировали разрушение в результате атаки в ночь на 25 июля. Фото: Днепропетровская ОВА

Для атаки захватчики задействовали артиллерийские установки. Оккупанты выпустили полдесятка снарядов из тяжелой артиллерии.

Фото 3 — Российские военные атаковали Днепропетровскую область. Есть разрушения (ФОТО)
Два дома повреждены в результате атаки на Днепропетровскую область в ночь на 25 июля. Фото: Днепропетровская ОВА

Под вражеский огонь попали жилые дома. Зафиксировали повреждения двух, а также трех хозяйственных построек. Повреждены авто и линия электропередач. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Фото 4 — Российские военные атаковали Днепропетровскую область. Есть разрушения (ФОТО)
Последствия ночных обстрелов Никопольского района, 25 июля. Фото: Днепропетровская ОВА

Напомним, в результате обстрела Никополя 21 июля три человека получили ранения. В тот же день по Марганецкой громаде оккупанты ударили из тяжелой артиллерии.

Автор:
Вита Молодан