Россияне обстреляли Никополь, ранив троих человек (ФОТО)

Российские оккупанты вечером 21 июля обстреляли Никополь Днепропетровской области, в результате чего три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, 57-летнего мужчину и 78-летнюю женщину госпитализировали с осколочными ранениями, их состояние – средней тяжести. Еще один мужчина в возрасте 42 лет будет лечиться дома.

Враг повредил восемь частных домов. девять хозяйственных построек и линию электропередач.

Кроме того, войска РФ еще раз обстреляли город ночью, ударив по промышленному предприятию. Обошлось без жертв.

Последствия российского обстрела Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram Последствия российского обстрела Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram Последствия российского обстрела Никополя. Фото: Сергей Лысак / Telegram

Также россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотником. Украинские военные сбили, вероятно, Shahed-136.

Обстрелы сегодня: 22 июля 2023

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 июля российские оккупанты атаковали Украину пятью ударными дронами Shahed-136/131.

Беспилотники летели с юго-восточного направления. Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили все пять дронов-камикадзе.

А за прошедшие сутки, 21 июля, противовоздушная оборона уничтожила девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.