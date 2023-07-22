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Россияне обстреляли Никополь, ранив троих человек (ФОТО)
Российские оккупанты вечером 21 июля обстреляли Никополь Днепропетровской области, в результате чего три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
По его словам, 57-летнего мужчину и 78-летнюю женщину госпитализировали с осколочными ранениями, их состояние – средней тяжести. Еще один мужчина в возрасте 42 лет будет лечиться дома.
Враг повредил восемь частных домов. девять хозяйственных построек и линию электропередач.
Кроме того, войска РФ еще раз обстреляли город ночью, ударив по промышленному предприятию. Обошлось без жертв.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также россияне атаковали Днепропетровскую область беспилотником. Украинские военные сбили, вероятно, Shahed-136.
Обстрелы сегодня: 22 июля 2023
По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 22 июля российские оккупанты атаковали Украину пятью ударными дронами Shahed-136/131.
Беспилотники летели с юго-восточного направления. Силы и средства противовоздушной обороны уничтожили все пять дронов-камикадзе.
А за прошедшие сутки, 21 июля, противовоздушная оборона уничтожила девять разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня.