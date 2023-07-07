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На Днепропетровщине обломки сбитого дрона упали на авто: два человека погибли (ФОТО)
Ночью 7 июля российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Обломками збитого дрона зацепило автомобиль, который двигался по дороге. В нем погибли двое мужчин 47 и 30 лет.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Ночью враг атаковал область "Шахедами". 6 беспилотников сбили защитники из ПВК "Восход"", - отметил Лысак.
По его словам, обломки одного из них упали на ехавший по трассе автомобиль. К сожалению, двое мужчин 47 и 30 лет погибли.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также ночью враг ударил из БПЛА по частному предприятию в Криворожском районе. В результате атаки загорелся газопровод высокого давления и сухостой. Огнем охватило 110 м² территории. Спасатели оперативно потушили пламя. Обошлось без жертв и пострадавших.
Кроме того, в Солонянской общине Днепровского района из-за падения обломков также произошел пожар на площади 50 м².
Лисак добавил, что четыре раза за минувшую ночь ударил агрессор из ствольной артиллерии по городу Никополь. Последствия вражеской атаки уточняются.
Напомним, 3 июля враг дважды обстрелял Никопольский район. Из ствольной артиллерии бил по Никополю и Марганцу. Повреждены 9 частных жилых домов, 7 хозяйственных сооружений, легковушка, газопровод, линия электропередач и солнечная панель.