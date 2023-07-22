ЕБРР - бизнесу ЕБРР - бизнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Уровень защиты Уровень защиты
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Тип
Война Война
Категория
Происшествия
Дата публикации

Российские военные обстреляли Никопольщину: в ОВА рассказали подробности

Российские военные обстреляли Никопольщину: в ОВА рассказали подробности
Фото: Днепропетровская ОВА

Российские военные 22 июля дважды ударили по Никопольщине. По Марганецкой общине оккупанты ударили из тяжелой артиллерии. Попали и самому Никополю.

Об этом сообщает Днепропетровская ОВА.

Согласно сообщению, город больше всего пострадал в результате обстрела. Рашисты повредили 12 частных домов, 6 хозяйственных построек, теплицу, линии электропередач.

Также вражеские снаряды попали в четыре автомобиля, один из них полностью уничтожен. В результате обстрела возник пожар, который спасатели уже потушили.

Кроме этого, под обстрелы попала и Великомихайловская община Синельниковского района. Здесь истерзана линия электропередач.

Фото 2 — Российские военные обстреляли Никопольщину: в ОВА рассказали подробности
Фото 3 — Российские военные обстреляли Никопольщину: в ОВА рассказали подробности
Фото 4 — Российские военные обстреляли Никопольщину: в ОВА рассказали подробности
Фото 5 — Российские военные обстреляли Никопольщину: в ОВА рассказали подробности
Фото 6 — Российские военные обстреляли Никопольщину: в ОВА рассказали подробности
Фото 7 — Российские военные обстреляли Никопольщину: в ОВА рассказали подробности

Как отметили в ОВА, повсюду обошлось без пострадавших.

Напомним, вечером 21 июля россияне обстреляли Никополь, в результате чего три человека получили ранения.

Кроме того, войска РФ еще раз обстреляли город ночью, ударив по промышленному предприятию. Обошлось без жертв.

Автор:
Татьяна Гойденко