Оккупанты в очередной раз атаковали Херсонщину: есть раненые и разрушения

28 июля около 15:15 российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли мирное население Бериславской общины. В результате обстрелов два человека получили ранения.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

В селе Новоберислав под вражеский огонь попал жилой дом, в результате чего пострадал 41-летний мужчина. Его госпитализировали в больницу. По предварительной информации, россияне ударили из минометов.

Также российские войска атаковали из авиации Новокаховскую общину. Травмы получил 57-летний мужчина, который находился в собственном доме.

По поселку Казацкое российская авиация нанесла три удара. Повреждены здания предприятия и по меньшей мере четыре жилых дома.

Прокуратура Херсонской области начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, в течение суток 25 июля было совершено 55 обстрелов Херсонщины, в результате чего есть жертвы. Враг выпустил 300 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, противотанковых ракетных комплексов и беспилотников.