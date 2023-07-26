Обстрелы Херсонской области: за сутки из-за российской агрессии погибли два человека

Российские оккупанты в течение суток 25 июля совершили 55 обстрелов Херсонской области, в результате чего есть жертвы. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, враг выпустил 300 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, противотанковых ракетных комплексов и беспилотников.

Оккупанты попали в жилые кварталы населенных пунктов области, а также в территорию одного из сельскохозяйственных предприятий в Каховском районе.

Из-за российской агрессии два человека погибли, еще трое получили ранения.

Напомним, что 25 июля войска РФ обстреляли, в частности, село Токаревка Херсонской области. В результате вражеской атаки погиб 72-летний местный житель. Оккупанты повредили частные дома и хозяйственные постройки.

Также был зафиксирован обстрел поселка Камышаны. Там россияне ранили 58-летнюю женщину.

Сутками ранее захватчики совершили 46 обстрелов Херсонской области. Тогда два человека в регионе получили ранения.