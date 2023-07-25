Оккупанты за сутки 46 раз обстреляли Херсонщину: есть раненые

Российские оккупанты в течение суток 24 июля совершили 46 обстрелов Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Отмечается, что враг выпустил 250 снарядов, применяя минометы, артиллерию, "Грады", противотанковые и автоматические гранатометы, а также беспилотники.

Захватчики попали в жилые кварталы населенных пунктов области; систему жизнеобеспечения общеобразовательной школы и торговое помещение в Бериславском районе.

Из-за российской агрессии два человека получили ранения.

Напомним, сутками ранее войска РФ совершили 58 обстрелов Херсонской области, выпустив 325 снарядов. Тогда был ранен один человек.