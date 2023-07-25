Российские войска обстреляли село под Херсоном: есть погибший

Один человек погиб 25 июля в результате обстрела российской армией села Токаревка Дарьевской общины Херсонской области. Об этом сообщают областная прокуратура и начальник областной военной администрации Александр Прокудин.

При процессуальном руководстве Олешковской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

По данным следствия, обстрел села произошел около 14:00. В результате вражеской атаки погиб 72-летний местный житель. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. На месте работают медики и правоохранители. Окончательное количество пострадавших устанавливается.

Кроме того, как сообщает Херсонская областная администрация, во вторник около 13:00 также зафиксирован обстрел оккупантами поселка Камышаны Херсонской общины. Снаряды попали в частные дома.

Ранения получила 58-летняя женщина. Пострадавшую доставили в больницу. У нее диагностированы многочисленные ушибы и ссадины. Медики оказали женщине необходимую помощь, далее она будет лечиться амбулаторно.

Отметим, что фотосвидетельства указанных обстрелов власти или прокуратура не публикуют. Однако опубликованы последствия российских обстрелов 24 июля в селе Тягинка. Там местами попаданий возникли пожары, которые были оперативно ликвидированы, однако погибших или раненых не было.

Напомним, что за минувшие сутки противник совершил в Херсонской области 46 обстрелов, выпустив 250 снарядов из минометов, артиллерии, РСЗО "Град", гранатометов и беспилотников. Два человека получили ранения.