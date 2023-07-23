Россияне ударили по Одрадокаменке, пострадала женщина

Российские захватчики продолжают вести захватническую войну против мирных жителей. Вечером 23 июля рашисты ударили по Одрадокаменке Херсонской области. Из-за российских обстрелов пострадала пожилая женщина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Согласно сообщению, снаряд попал в жилую застройку. Ранения получила 70-летняя женщина. У нее диагностировали огнестрельные ранения грудной клетки и ноги.

Женщину госпитализировали в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, за прошедшие сутки враг совершил 59 обстрелов области, выпустив 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, танков, боевых машин пехоты и беспилотников. По Херсону россияне выпустили 28 снарядов.

Войска РФ ежедневно обстреливают Херсонскую область. Так, только в течение суток 19 июля россияне 72 раза обстреляли населенные пункты области, в результате чего 4 человека получили ранения.