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Россияне ударили по Одрадокаменке, пострадала женщина

Россияне ударили по Одрадокаменке, пострадала женщина
Рашисты ударили по Одрадокаменке Херсонской области

Российские захватчики продолжают вести захватническую войну против мирных жителей. Вечером 23 июля рашисты ударили по Одрадокаменке Херсонской области. Из-за российских обстрелов пострадала пожилая женщина.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Согласно сообщению, снаряд попал в жилую застройку. Ранения получила 70-летняя женщина. У нее диагностировали огнестрельные ранения грудной клетки и ноги.

Женщину госпитализировали в больницу. Медики оказывают ей необходимую помощь.

Напомним, за прошедшие сутки враг совершил 59 обстрелов области, выпустив 332 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, танков, боевых машин пехоты и беспилотников. По Херсону россияне выпустили 28 снарядов.

Войска РФ ежедневно обстреливают Херсонскую область. Так, только в течение суток 19 июля россияне 72 раза обстреляли населенные пункты области, в результате чего 4 человека получили ранения.

Автор:
Татьяна Гойденко