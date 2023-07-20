Враг 72 раза открывал огонь по Херсонщине: 4 человека получили ранения

Россия продолжает вести захватническую войну и убивать мирное население Украины. За сутки 19 июля россияне 72 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 277 снарядов.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, враг бил из минометов, артиллерии, "Градов", авиации и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 8 снарядов.

Так, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; по территории фермерского хозяйства в Бериславском районе; по территории садового хозяйства в Дарьевской громаде; в административное здание в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 4 человека получили ранения", - отметил Прокудин.

Напомним, российская армия в ночь на 19 июля атаковала дронами Shahed Херсон, а в течение суток 18 июля россияне 72 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 449 снарядов.