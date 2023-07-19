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Оккупанты ночью атаковали дронами Херсон: в ОВА рассказали о последствиях
Российская армия в ночь на 19 июля атаковала дронами Shahed Херсон, а в течение суток 18 июля россияне 72 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 449 снарядов.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Около 2:00 зафиксировано попадание в Шуменском микрорайоне города. Из-за ударов произошел пожар в доме культуры, а также повреждена двухэтажка. Работникам ГСЧС удалось спасти 89-летнюю женщину, оказавшуюся под завалами собственного дома", - отметил он.
По его словам, в течение суток 18 июля враг бил по городам и селам области из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, танков, ПТРК и БПЛА.Подписывайтесь на наш Telegram канал
По городу Херсон враг выпустил 31 снаряд.
Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
"Из-за российской агрессии один человек получил ранение", - добавил Прокудин.
Напомним, за сутки 17 июля россияне 95 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 517 снарядов. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.