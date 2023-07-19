Оккупанты ночью атаковали дронами Херсон: в ОВА рассказали о последствиях

Российская армия в ночь на 19 июля атаковала дронами Shahed Херсон, а в течение суток 18 июля россияне 72 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 449 снарядов.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Около 2:00 зафиксировано попадание в Шуменском микрорайоне города. Из-за ударов произошел пожар в доме культуры, а также повреждена двухэтажка. Работникам ГСЧС удалось спасти 89-летнюю женщину, оказавшуюся под завалами собственного дома", - отметил он.

По его словам, в течение суток 18 июля враг бил по городам и селам области из минометов, артиллерии, "Градов", авиации, танков, ПТРК и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 31 снаряд.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

"Из-за российской агрессии один человек получил ранение", - добавил Прокудин.

Напомним, за сутки 17 июля россияне 95 раз обстреляли Херсонскую область, выпустив 517 снарядов. Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.