Ночная атака дронов на Киев: все вражеские беспилотники сбили

Войска страны-агрессора РФ в ночь на 19 июля пытались атаковать Киев беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели на подступах к столице.

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

"Непростая ночь воздушных атак для всей Украины. Юг, Одесская область - особенно. Но о Киеве враг тоже не забыл. Снова атаковал столицу дронами Shahed. Безрезультатно", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко .

По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений, однако данные еще уточняются.

Напомним, в ночь на 18 июля Россия также атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, в Одесской области силы ПВО уничтожили вражеские цели, однако в результате падения обломков были повреждены объекты портовой инфраструктуры.