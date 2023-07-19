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Ночная атака дронов на Киев: все вражеские беспилотники сбили
Войска страны-агрессора РФ в ночь на 19 июля пытались атаковать Киев беспилотниками. Силы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские цели на подступах к столице.
Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
"Непростая ночь воздушных атак для всей Украины. Юг, Одесская область - особенно. Но о Киеве враг тоже не забыл. Снова атаковал столицу дронами Shahed. Безрезультатно", - сообщил начальник КМВА Сергей Попко .
По предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений, однако данные еще уточняются.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в ночь на 18 июля Россия также атаковала Украину дронами и ракетами. В частности, в Одесской области силы ПВО уничтожили вражеские цели, однако в результате падения обломков были повреждены объекты портовой инфраструктуры.