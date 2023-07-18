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Враг ночью атаковал Одесскую область ракетами и дронами: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

Враг ночью атаковал Одесскую область ракетами и дронами: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Последствия ночной атаки. Фото: ОК "Юг"

Оккупационные войска РФ в ночь на 18 июля атаковали Одесскую область ракетами и беспилотниками. Силы ПВО уничтожили враждебные цели, однако в результате падения обломков повреждены объекты портовой инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По его словам, сначала враг выпустил несколько волн ударных беспилотников, а затем из акватории Черного моря по Одессе 6 калибров. Силы противовоздушной обороны уничтожили все ракеты.

"Но обломками сбитых ракет и взрывной волной повреждены объекты портовой инфраструктуры, несколько частных домовладений. В собственном доме ранение получил пожилой мужчина, он госпитализирован", - отметил он.

Также силы ПВО уничтожили на подлете с моря в Одесской области 21 "Shahed-136".

Фото 2 — Враг ночью атаковал Одесскую область ракетами и дронами: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Фото 3 — Враг ночью атаковал Одесскую область ракетами и дронами: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Фото 4 — Враг ночью атаковал Одесскую область ракетами и дронами: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Фото 5 — Враг ночью атаковал Одесскую область ракетами и дронами: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)
Фото 6 — Враг ночью атаковал Одесскую область ракетами и дронами: в ОВА рассказали о последствиях (ФОТО)

Напомним, в ночь на 11 июля армия РФ совершила мощную дроновую атаку по югу Украины. Враг из акватории Черного моря направил несколько волн ударных беспилотников типа Shahed-136 и пытался атаковать зерновой терминал одного из портов Одесской области. Тогда из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зернового.

Автор:
Нина Комащенко