Враг ночью пытался дронами атаковать зерновой терминал в Одесской области: возникли пожары

В ночь на 11 июля армия РФ совершила мощную дроновую атаку по югу Украины. Враг из акватории Черного моря направил несколько волн ударных беспилотников типа "Shahed-136" и пытался атаковать зерновой терминал одного из портов в Одесской области.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Он отметил, что силы противовоздушной обороны не дали реализовать вражеский план атаки зернового терминала и уничтожили 22 вражеских дрона, однако два попали в админздание припортового объекта.

"Из-за падения обломков сбитых дронов произошло возгорание двух припортовых терминалов, в том числе зерновых", - сообщил Кипер.

Пожар оперативно ликвидирован, критические разрушения и пострадавшие не зафиксированы.

Напомним, воздушные силы ВС Украины сообщили, что оккупационные войска РФ в ночь на 11 июля атаковали Украину с юго-восточного направления ударными беспилотниками иранского производства Shahed-136/131. Всего враг запустил 28 дронов-камикадзе. Силы ПВО уничтожили 26 ударных БПЛА и один разведывательный беспилотник типа Zala.

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