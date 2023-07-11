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Ночью россияне снова атаковали Киев "Шахедами"
В ночь на 11 июля враг второй раз через месяц атаковал Киев с воздуха. По предварительной информации, россияне использовали беспилотники "Shahed". Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края России.
Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.
Все воздушные цели, летевшие на столицу, были уничтожены нашей противовоздушной обороной.
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Позже в Министерстве внутренних дел сообщили, что обломки дронов были обнаружены в одном из населенных пунктов области. В частном доме повредило окна. Также обломки попали в хозяйственные постройки.
Информация о пострадавших отсутствует.
Предыдущий раз враг атаковал Киев 2 июля. Тогда россияне также применили "Шахеды".