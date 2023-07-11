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Ночью россияне снова атаковали Киев "Шахедами"

киев, атака
Обломки дронов были обнаружены в одном из населенных пунктов области. Фото: МВД

В ночь на 11 июля враг второй раз через месяц атаковал Киев с воздуха. По предварительной информации, россияне использовали беспилотники "Shahed". Иранские дроны были запущены с южного направления, вероятно, из Краснодарского края России.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Все воздушные цели, летевшие на столицу, были уничтожены нашей противовоздушной обороной.

Данные оперативного строительства еще обновляются и уточняются.

"Берегите себя, неукоснительно соблюдайте правила безопасности, своими ответственными действиями вы ежедневно приближаете мир в Украине после нашей Победы!", - Сергей Попко, начальник КМВА

Позже в Министерстве внутренних дел сообщили, что обломки дронов были обнаружены в одном из населенных пунктов области. В частном доме повредило окна. Также обломки попали в хозяйственные постройки.

Информация о пострадавших отсутствует.

Предыдущий раз враг атаковал Киев 2 июля. Тогда россияне также применили "Шахеды".

Автор:
Татьяна Гойденко