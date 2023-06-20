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Ночная тревога в Украине. Россияне применили три десятка "Шахедов" и несколько ракет
Российские оккупанты в ночь на 20 июня нанесли очередной массированный ракетно-авиационный удар по Украине. Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.
По предварительным данным, враг запустил 30 беспилотников Shahed, 28 из которых удалось уничтожить. Кроме того, оккупанты обстреляли Запорожье и его окрестности семью ракетами С-300.
Как сообщили в Киевской городской военной администрации, россияне применили беспилотники и по столице. Это вторая атака дронами по Киеву с начала месяца и первая за последние 18 дней.
"По привычной для массированных нападений БпЛА тактике, дроны заходили на столицу волнами, курсами с разных направлений. Воздушная тревога длиласт более трех часов", – отметили в КМВА.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Силы и средства украинской ПВО обнаружили и уничтожили в воздушном пространстве вокруг Киева около двух десятков враждебных целей.
Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.
В свою очередь глава Львовской ОВА Максим Козицкий проинформировал, что, предварительно, во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры, в результате чего возник пожар. На месте работают все службы. Обошлось без пострадавших.
Обновлено. Прессслужба Воздушных сил ВСУ сообщила, что ночью враг нанес удар иранскими баражирующими боеприпасами Shahed-136/131 по военным и инфраструктурным объектам Украины.
Пуски осуществлялись с северного и южного направлений: из Брянской области и восточного побережья Азовского моря.
Всего оккупанты применили 35 ударных дронов, 32 из которых уничтожила противовоздушная оборона. ПВО работала в большинстве областей Украины, однако основным направлением российской атаки дронами была Киевская область, где уничтожено более двух десятков "Шахедов".
Также войска РФ нанесли удар по Запорожью ракетами "Искандер-М"/С-300.
Источник фото: ua.depositphotos.com