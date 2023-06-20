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Оккупанты атаковали Львов дронами: в городе возник пожар, некоторый общественный транспорт изменил маршрут
Российские оккупационные войска во время массированной атаки на Украину в ночь на 20 июня нанесли удар по Львовской области. Попадание зафиксировали в областном центре. Для атаки россияне использовали ударные дроны.
Об этом сообщили глава Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.
Во Львовской области воздушную тревогу объявили около 04:00, угроза продолжалась до 06:01. В это время Козицкий призывал не игнорировать предупреждение об угрозе удара.
Около 5 утра Садовый сообщил, что во Львове раздались взрывы. Выяснилось, что россияне попали в объект критической инфраструктуры. Зафиксировали три попадания.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В результате атаки возник пожар, повреждено перекрытие между этажами, выбиты окна. На месте работают все службы. По предварительной информации, пострадавших нет.
Из-за утренних обстрелов во Львове три трамвая изменили маршрут: трамвайные маршруты 3 и 9 будут курсировать к Академии искусств, а трамвайный маршрут №4 будет ходить через улицу Городоцкую.
В предыдущий раз об атаке на Львовщину сообщалось в марте. Тогда пять человек погибли.