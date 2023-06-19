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Враг снова обстрелял Херсонщину: пострадали три человека
Российские оккупационные войска продолжают террор мирного населения Херсонской области. Так, 19 июня российская артиллерия ударила по Бериславскому району.
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
"По селу Бургунка Тягинской громады зафиксировано с десяток "прилетов". Из-за обстрелов повреждено по меньшей мере пять жилых домов и административное здание", - говорится в сообщении.
В результате обстрелов двое мужчин получили ранения, их госпитализировали в ближайшее медучреждение.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Кроме того, в селе Шляховое Бериславской громады армия РФ ударила по двум жилым домам. Поэтому 64-летняя женщина получила тяжелые ранения таза и живота. Ее доставили в больницу, медики борются за ее жизнь.
Напомним, российские оккупанты в течение суток 18 июня совершили 35 обстрелов Херсонщины. Из-за российской агрессии один человек получил ранение.