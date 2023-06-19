Средний уровень воды упал до 80 см: в Херсонской ОВА рассказали о текущей ситуации с подтоплением

В Херсонской области по состоянию на утро 19 июня из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции подтоплены 22 населенных пункта, пять из которых – на правобережье. Об этом сообщил глава Хероснской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, на правобережье до сих пор подтоплены Херсон, Белозерка, Днепровское, Новогреднево, Благодавка. Там под водой остаются 843 дома.

Средний уровень воды в регионе составляет 80 см.

Что касается восстановительных работ, то в течение прошедших суток продолжалось разминирование территории. В регионе уже разминировано 345 га территории, где изъят и обезврежен 31 взрывоопасный предмет.

Представители "Херсонгаза" продолжили откачивать воду, проводили техническое обслуживание оборудования.

Работники "Херсонводоканала" также сушат, ремонтируют затопленное оборудование, выкачивают воду и убирают помещение.

В наиболее пострадавшем херсонском микрорайоне Корабел 18 июня работало около ста специалистов и два десятка единиц техники. Они убирали придомовые территории, расчищали дороги, убирали сваленные деревья, ил и мусор, которые принесла вода. В порядок привели территорию площадью почти 22 тыс. квадратных метров и вывезли 31 тонну мусора.

В Калиновской общине саперы обследовали 11 домов, откачана вода из трех домов. В Белозерской, Дарьевской, Чернобаевской общинах продолжаются работы по ликвидации последствий, там обследуют поврежденные дома, убирают улицы и дворы.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

По состоянию на 18 июня, в результате катастрофы погибли 17 человек, еще 31 человек пропал без вести.

Утром того дня сообщалось, что средний уровень воды составлял 0,93 метра.