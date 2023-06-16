Уничтожение Каховской ГЭС: ущерб от гибели животных в Херсонской области оценивается в 883 млн гривен

В результате уничтожения Каховской ГЭС и разрушения дамбы возможна массовая гибель диких животных: россияне совершили преступление именно в сезон размножения.

Об этом сообщает министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

По ориентировочным подсчетам Государственной экологической инспекции Украины, из-за подрыва Каховской плотины возможная гибель диких животных уже оценивается более чем в 883 млн гривен.

"Во время войны дикие животные страдают не меньше, чем люди. Те, кому удалось спастись во время бедствия, остаются без дома. Россияне совершили преступление в сезон массового размножения", - написал он

По его словам, от разлива водохранилища могли лошади, лани, олени, дикие кабаны, косули, ондатры, бобры, лисы, зайцы и пернатые, а выжившие животные вынуждены искать новое место и приспосабливаться к новым условиям.

Он подчеркнул, что цифра ущерба не окончательная и подсчеты продолжаются. На примере российской войны в Украине мир должен раз и навсегда понять, что такое Россия. Захватчики приходят не для того, чтобы установить свои правила. Они приходят разрушать и убивать все живое без исключений.

Напомним, после подрыва Каховской гидроэлектростанции под угрозой уничтожения оказались 333 вида животных и растений, имеющих разный природоохранный статус, и 25 типов поселков.