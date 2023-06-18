Подрыв Каховской ГЭС. Число погибших возросло до 17

Число погибших в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС возросло до 17, еще 31 человек считается пропавшим без вести.

Об этом сообщил министр внутренних дел, глава штаба по ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Игорь Клименко.

"Погибли 17 человек. Из них 13 - в результате утопления, еще 4 получили несовместимые с жизнью огнестрельные ранения во время эвакуации. Пропавшими без вести считаются 31 человек", - отметил он.

По его словам, 13 суток уже продолжается ликвидация последствий взрыва гидроэлектростанции.

"Есть важные успехи: на Новоронцовщине частично восстановили централизованное водоснабжение населению. Процесс идет. Бесстрашные коммунальщики ежедневно работают над тем, чтобы вернуть людям воду", - сообщил министр.

Он добавил, что там, где до сих пор нет водоснабжения (а это более 167 тысяч абонентов только на Днепропетровщине), организован подвоз питьевой и технической воды. Всего подвезено жителям Днепропетровской области более 11 тысяч тонн воды.

Подтопленными остаются 876 домов. Всего эвакуировано из опасных зон 3614 человек, из которых 474 ребенка и 80 маломобильных.

Напомним, что в ночь на 6 июня 2023 года российские войска подорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области.

По состоянию на 12 июня сообщалось, что из-за катастрофы 12 человек погибли, а 42 человека, в том числе семеро детей, числятся пропавшими без вести.