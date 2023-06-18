В Херсонской области планируют возобновить газоснабжение: названа дата

Специалисты газовой службы тестируют домовые сети для восстановления газоснабжения на территориях Херсонской области, которые были подтоплены. Ожидается, что подача газа начнется 26 июня.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Постепенно возвращаем коммуникации в дома, которые были затоплены. И хотя уровень воды снизился настолько, что позволяет проводить необходимые работы, последствия подтопления дают о себе знать. Специалисты газовой службы приводят в порядок оборудование, тестируют домовые сети", - отметил он.

Также, по его словам, в Херсонской области работают без выходных энергетики.

"Большая часть энергетического оборудования – сохранена! Как только трансформаторы и земля подсохнет, специалисты приступают к работам. Относительно сроков, на ремонт и запуск подтопленной энергоинфраструктуры понадобится минимум месяц", - сообщил глава области.

Он добавил, что с середины следующей недели планируют постепенно подключать к сети херсонский микрорайон Остров.

Напомним, в правительстве выделили 564 миллиона 875 тысяч гривен Херсонской и Николаевской областным военным администрациям для помощи людям, пострадавшим в результате взрыва на Каховской гидроэлектростанции, осуществленном Российской Федерацией.