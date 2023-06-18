На Херсонщині планують відновити газопостачання: названо дату

Фахівці газової служби тестують будинкові мережі для відновлення газопостачання на територіях Херсонської області, які були підтоплені. Очікується, що подача газу розпочнеться 26 червня.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Поступово повертаємо комунікації до осель, які були затоплені. І хоча рівень води знизився настільки, що дозволяє проводити необхідні роботи, наслідки підтоплення даються взнаки. Фахівці газової служби приводять до ладу обладнання, тестують будинкові мережі", - зазначив він.

Також, за його словами, на Херсонщині працюють без вихідних енергетики.

"Більшу частину енергетичного обладнання, – збережено! Як тільки трансформатори та земля підсохне, фахівці стають до робіт. Стосовно термінів, на ремонт та запуск підтопленої енергоінфраструктури знадобиться щонайменше місяць", - повідомив очільник області.

Він додав, що з середини наступного тижня планують поступово підʼєднувати до мережі херсонський мікрорайон Острів.

Нагадаємо, в уряді виділили 564 мільйони 875 тисяч гривень Херсонській та Миколаївській обласним військовим адміністраціям для допомоги людям, які постраждали внаслідок вибуху на Каховській гідроелектростанції, що був здійснений Російською Федерацією.